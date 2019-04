Netflix houdt ondanks protest kans op Oscar

Onder anderen filmregisseur Steven Spielberg had zich eerder negatief uitgelaten over de Oscarwinst van Netflix-film Roma. Volgens hem zou de film, die prijzen in de categorieën beste camerawerk, beste regie en beste buitenlandse film won, niet volgens ’de regels’ spelen. Dit omdat Roma maar korte tijd in de bioscoop was te zien en sindsdien wereldwijd 24 uur per dag gestreamd kan worden.

Het 54-koppige bestuur van de Academy Awards heeft nu besloten om Netflix voorlopig niet in de weg te gaan liggen en geen nieuwe regels op te stellen maar wel „de veranderingen die in de industrie gaande zijn nauwkeurig te bestuderen en de discussie over issues te blijven voeren.”

De eerstvolgende uitreiking van de Oscars vindt plaats op 9 februari 2020.