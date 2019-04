Nieuw seizoen Opgelicht?! meteen kijkcijferhit

De eerste aflevering van Dino & Friends in NY was nergens in de top 25 van best bekeken programma's te bekennen. Het SBS6-programma waarin Jandino probeert door te breken in Amerika trok een luttele 264.000 kijkers.

Robert Jensen heeft zijn tv-seizoen met een magere 122.000 kijkers afgesloten. Hij begon zijn talkshow-comeback in oktober met 322.000 kijkers en zakte daarna weg tot onder de 100.000. In januari had de show nog een piek van een half miljoen kijkers, hoogstwaarschijnlijk te danken aan zijn gast PVV-leider Geert Wilders. De gast in zijn laatste aflevering, FVD-voorman Thierry Baudet, heeft niet voor een mooie kijkcijferafsluiter kunnen zorgen.