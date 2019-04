Opnames verfilming Kom hier dat ik u kus begonnen

Andere rollen zijn voor Valentijn Dhaenens (Girl, De Helaasheid der Dingen), Tom Vermeir (Belgica), Wine Dierickx (Dagen Zonder Lief, De Dag), Tijmen Govaerts (Girl) en Olivia Landuyt. De opnames vinden plaats in België en duren tot en met half juni.

Kom hier dat ik u kus is het speelfilmdebuut van Sabine Lubbe Bakker en Niels van Koevorden die eerder internationaal furore maakten met de documentaire Ne Me Quitte Pas, die werd bekroond met een Gouden Kalf.

De veelbekroonde roman van Griet Op de Beeck verscheen in 2014. Sindsdien verschenen er ruim 370.000 exemplaren. Ook in het buitenland is de roman populair. Onder andere de Engelse, Franse en Duitse vertaalrechten zijn verkocht. Het is een tragikomisch familiedrama over Mona, oudste dochter van een gezin waarvan de moeder op jonge leeftijd overlijdt. Kijkers zien hoe Mona zich als kind, twintiger en dertiger een weg door het leven baant. Ze probeert zich staande te houden in een wereld gevuld met ego’s tot ze inziet dat het zo niet langer kan.

Over de verfilming zegt Op de Beeck: „Niels van Koevorden en Sabine Lubbe Bakker zijn bijzondere artiesten met een fascinerende visie op film maken. Dat net zij mijn verhaal het hunne zullen maken, vind ik een opwindende gedachte. Ik leef in blijde verwachting van vast iets belangwekkends op komst.’