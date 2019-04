Gezocht: het bureau van André van Duin

Dat meldt de Gooi en Eemlander. Binnenkort beginnen de opnames van het tweede seizoen. Het eerste seizoen begon op 23 oktober 2017. Productiemaatschappij Blazhoffski had de rekwisieten toen al verkocht, omdat ze niet gedacht hadden dat de serie zo’n groot succes zou worden. Gemiddeld keken er 2,4 miljoen mensen per aflevering.

Het bureau werd op 22 augustus 2017 voor driehonderd euro verkocht, maar aan wie is dus de grote vraag. „Het is een wortelnoten antiek bureau met vijf lades en een groen lederen inlegblad. Het bureau is uniek door de zichbare nagels in het bureaublad”, zo vertelt Nella Karsten van de Westfriese Beurs.

Een oproep op Facebook leverde tot dusverre nog niets op. Een wandklok met een groene wijzerplaat die ook is gebruikt voor de serie is al wel teruggevonden. Het is niet de eerste keer dat de winkel verkochte producten probeert terug te halen, eerder gebeurde dit al voor Dokter Deen en Gooische Vrouwen. „Ik hoop dat het lukt dit bureau terug te vinden. Dat zou toch een mooie stunt zijn.”