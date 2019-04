Johnny gaat theater in met Hier is de Mol!

Johnny gaat in zijn show verhalen en anekdotes vertellen over zijn familie, goede doelen en zijn rock-’n-rol-leven. Dit alles onder begeleiding van een band, met bekende covers en nieuwe zelfgeschreven nummers.

Johnny de Mol maakt al langer tv-programma’s waarin hij mensen met problemen belicht. Dit poogt hij te doen zonder belerende vinger en met een knipoog. „Met een lach en een traan”, zoals Johnny dat vaker zelf noemt in interviews. Naast aandacht voor ellende moet het leven ook gevierd worden. Dat gaat volgens hem goed samen en wordt de kern van zijn theatershows.

Kleine Johnny

Voor Johnny is het belangrijk wat hij wil meegeven aan zijn zoon. „Als kleine Johnny straks wat ouder is en vraagt wat zijn vader deed in tijden van polarisatie, dan kan hij met recht zeggen: hij hing veel in de kroeg, maar hij heeft ook zijn nek uitgestoken en hij staat ergens voor. Hij heeft bewezen dat die twee dingen heel goed hand in hand kunnen.”

De eerste try-out is op 29 juni in het Tobacco Theater in Amsterdam. De theatershow gaat 19 september in première in het Amsterdamse DeLaMar Theater.