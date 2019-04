Robert Jensen verdwijnt van de buis

Dat liet Jensen aan het einde van het programma weten. In totaal maakte hij 24 afleveringen. Hij is vooral blij met alle reacties die hij kreeg van „dankbare mensen.” Jensen: „Als ik een euro zou krijgen voor de keren dat mensen mijn show een verademing hebben genoemd, dan was ik echt miljardair geweest. De frustratie van mensen dat dit geluid zo weinig te horen is in de traditionele media is overduidelijk bewezen en aanwezig.”

De presentator heeft een nieuwe website gelanceerd, jensen.nl, waar hij door wil gaan met zijn rechtse geluid. „Het zou heel goed kunnen zijn dat dit de laatste keer is dat jullie mij zien in deze vorm op de traditionele televisie. Je weet het nooit. Maar het is overduidelijk dat ik de afgelopen zeven maanden tegen de stroom in heb gezwommen hier. Maar het betekent niet dat ik ga stoppen. Sterker nog: dit is echt voor mij een begin.”

De laatste uitzending, met daarin Thierry Baudet, trok dinsdagavond 122.000 kijkers.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.