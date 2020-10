Lily Allen wil vrouwelijk genot uit taboesfeer halen

De zangeres vindt dat er maar één manier is om vrouwelijk genot uit de taboesfeer te halen: „Door er openlijk, vaak en zonder schaamte of schuldgevoel over te praten.” Lily Allen wordt dan ook het gezicht van de campagne #IMasturbate, die meer aandacht wil vragen voor vrouwelijke masturbatie.

Ondertussen blijft ze artiest en werkt ze dus ook gewoon aan een nieuw album. Haar volgende plaat wordt in eigen beheer uitgebracht en om dat te financieren kunnen fans tegen betaling een persoonlijke boodschap van haar krijgen. „Dit is de eerste keer in m'n carrière dat ik mijn album niet bij een grote platenmaatschappij uitbreng. Met de opbrengsten zal ik dus het album financieren. Vraag me dus om domme dingen te doen. Uw wens is mijn bevel, en hopelijk krijgen jullie in ruil snel nieuwe muziek.”