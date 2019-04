Zo lang gaat Meghan Markle met zwangerschapsverlof

Meghan zou in Engeland zelfs een jaar met verlof mogen, maar dat wil ze absoluut niet. Voor Amerikaanse moeders is drie maanden de norm. „Meghan heeft duidelijk gemaakt dat ze zo snel als mogelijk is weer aan het werk wil. Ze heeft veel energie, is vastberaden en wil er bovenop zitten wat haar goede doelen betreft”, zo vertelt een bron.

Toch kan het best zijn dat we de voormalig Suits-actrice eerder terug zien dan dat we denken. „Ze wil kijken hoe ze zich voelt na de bevalling. Ze gaat voor drie maanden verlof, maar waarschijnlijk gaan we haar na zes weken alweer zien op de verjaardag van koningin Elizabeth in juni.”

Naar verluidt zou ook Harry met verlof gaan, onduidelijk is alleen hoe lang. Half maart legde Meghan haar werk neer en liet zich daarna niet meer zien bij officiële gelegenheden.

