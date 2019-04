Daan Schuurmans met Fedja van Huêt in tv-serie

Fokker en Plesman waren als luchtvaartpioniers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen slaagden ze erin om Nederland een belangrijke speler te maken op het wereldtoneel van de luchtvaart.

Schrijverscollectief Winchester McFly, onder leiding van Thomas van der Ree (Bankier van het Verzet), is verantwoordelijk voor het scenario. Joram Lürsen, bekend van hits als Alles is Liefde en Alles is Familie, gaat de ambitieuze nieuwe serie regisseren. Vliegende Hollanders wordt geproduceerd door Topkapi Films (Publieke Werken, Alles is Liefde, Girl).

In juni beginnen de opnames van Vliegende Hollanders. De achtdelige serie is naar verwachting in het najaar van 2020 te zien bij AVROTROS op NPO 1.