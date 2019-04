Zo rekent Maisie Williams af met kritiek op seksscène GoT

GoT-kijkers op Twitter noemden de scène waarin zij als Arya Stark het bed indook met haar levenslange vriend Gendry (Joe Dempsie) ’ongemakkelijk’ en ’raar’. De 22-jarige actrice weet beter dan daar serieus op in te gaan. Zij grapt tegen de critici: „Als jij je ongemakkelijk voelt, besef dan dat mijn moeder en mijn stiefvader en mijn twee zussen en mijn vier broers dit waarschijnlijk ook gezien hebben!”

Deze slimme zet levert haar vervolgens complimenten op. Andere kijkers komen met hele verklaringen waarom deze scène wel deel móest uitmaken van het verhaal.

Het ongemak over de scène werd vooral veroorzaakt doordat kijkers Maisie Williams veel jonger inschatten dan de 22 jaar die ze is en de 18 jaar die haar karakter op dat moment is. „Ik weet dat Maisie Williams 22 is, maar in mijn hoofd is ze nog steeds 12.” Anderen hebben dan ook meteen de leeftijd van de actrice opgezocht op internet.