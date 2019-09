Henk Westbroek en All Stars brengen nieuwe versie Vriendschap uit

Vriendschap 2.0 is vanaf maandag te vinden op YouTube, Spotify, Apple Music en Deezer. Het oorspronkelijke nummer werd in 1983 uitgebracht door Het Goede Doel, waarvan Westbroek frontman was. Het was een van de grootste hits van de nederpopband. Het nummer bereikte de vierde plaats in de Top 40, piekte op de 3e plek in de Nationale Hitparade en staat al jaren in de Radio 2 Top 2000.

„Vriendschap anno 2019 kan nog vluchtiger zijn”, stelt Westbroek. „Een remake leek me naast heel leuk, ook nog heel veelzeggend. We hebben een mooie extra dimensie kunnen toevoegen aan het nummer. Daarnaast is het een feestje om dit samen met de mannen van Nederpop All Stars te maken.”

Nederpop All Stars bestaat uit een club muzikanten die allen hun sporen in de nederpop ruimschoots hebben verdiend. Drummer Luc de Bruin was samen met bassist Robert Kramers onderdeel van de band Alderliefste en gitarist Sander van Herk speelde al eerder samen met Henk Westbroek in Het Goede Doel. Op de toetsen worden zij bijgestaan door Erik de Nood en Stefan de Kogel (Soldaat van Oranje) is de leadzanger van de band.

Nederpop All Stars is van eind september tot en met mei 2020 met Henk Westbroek te zien in de theaters met de voorstelling Zelfs je naam is mooi.