Nabestaanden J.R.R. Tolkien staan niet achter biopic

De familie van Tolkien wil duidelijk maken dat ze „geen toestemming hebben gegeven, niets hebben goedgekeurd en niet hebben bijgedragen aan het maken van de film.” „Ze stemmen dan ook niet in met de film of de inhoud.”

Een woordvoerder voegt hieraan toe dat de nabestaanden nog niets hebben gezien van de biopic Tolkien en hun verklaring dus niet baseren op de inhoud. De familie zou wel vaker zijn gevraagd voor medewerking aan films over de Engelse schrijver die in 1973 op 81-jarige leeftijd overleed. Of ze ook van tevoren zijn benaderd voor deze biopic is niet duidelijk.

Voor Tolkien kruipt Nicholas Hoult in de huid van de schrijver. Ook Lily Collins, Colm Meaney en Derek Jacobi hebben een rol in de biopic. De film draait vanaf volgende maand in de Amerikaanse bioscopen. In Nederland is Tolkien vanaf 6 juni te zien.