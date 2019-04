André Hazes ’beetje jaloers’ om deze vrouw

Hij liet model en zangeres Wendy van Wanten (59) in ondergoed en peignoir in het bed van zijn zoon kruipen, terwijl die lag te slapen. Volgens Viktor, die het fragment later terugzag in de studio, heeft hij ’écht niets doorgehad’. „Als ik dat had geweten, had ik daar niet zo gelegen.”

Ondertussen was André Hazes eveneens te gast in de show. Wanneer presentator Gert Verhulst hem vraagt of hij niet een beetje jaloers is, grapt hij naar Viktor: „Ja, onze vriendschap is nu wel voorbij.” Hij heeft toch een compliment voor hem. „Wat slaap jij mooi! Ik slaap altijd helemaal met mijn mond open.’’

