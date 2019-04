Viktor Verhulst: ’Heel hard gehuild na breuk Marthe’

Viktor en Marthe gingen vorige zomer na een relatie van ruim twee jaar uit elkaar. De zoon van Studio 100-baas Gert Verhulst mist zijn ex nog steeds, maar denkt niet dat ze nog bij elkaar komen. „Ik denk niet dat het nog goed komt. Op dit moment ben ik niet toe aan iemand in mijn leven die naast mij staat.”

En met dat gevoel heeft hij het best lastig, zo verklapt hij aan James Cooke in James’ bedgeheimen. „Daar worstel ik heel erg mee. Ik vind het niet leuk om alleen te zijn, maar heb ook angst om me te binden. Ik zie het niet zitten om me te binden aan iemand en er kinderen mee te maken om er dan tien jaar later mee in de problemen te komen.”

