Leonardo DiCaprio mogelijk in thriller Guillermo del Toro

Dat meldt Variety. Het is Guillermo del Toro’s eerste film zijn nadat zijn The Shape of Water meerdere Oscars en andere prijzen won. Voor Leonardo DiCaprio is het pas de tweede filmrol die hij eventueel aanneemt. Na zijn Oscarwinst in 2015 voor The Revenant heeft hij alleen geacteerd in Quentin Tarantino’s Once Upon a Time in Hollywood, een film waarin hij naast Brad Pitt te zien is en die 15 augustus in Nederland wordt gereleased.

Nightmare Alley is gebaseerd op een roman van de Amerikaanse schrijver William Lindsay Gresham en gaat over een jonge oplichter die samen met een vrouwelijke psychiater mensen bespeelt om zo geld van hen af te troggelen. Het loopt uit de hand wanneer zij hém vervolgens manipuleert.

De film is al eens eerder in 1947 gemaakt met Tyrone Power. De versie van Del Toro zal dichter bij het oorspronkelijke verhaal liggen.