Patricia Paay met de schrik vrij!

Wie het laatst lacht, lacht het best, en dat is in dit geval Patricia Paay Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Patricia Paay kan weer opgelucht ademhalen: de rechtbank Zeeland-West-Brabant is er niet van overtuigd dat het geld dat zij ontving van Osuro Holding BV daadwerkelijk een lening was. Over een bedrag van tienduizend euro is nog twijfel.