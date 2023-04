Premium Het beste van De Telegraaf

Egyptische ophef over zwarte Cleopatra: al vaker herrie over ’kleurenblindheid’ in films

In de nieuwe Netflix-serie ’Queen Cleopatra’ wordt de legendarische Egyptische koningin gespeeld door een zwarte actrice: Adele James. Ⓒ Netflix

In de nieuwe Netflix-serie ’Queen Cleopatra’ wordt de legendarische Egyptische koningin gespeeld door een zwarte actrice: Adele James. Dat is tegen het zere been van sommige Egyptenaren, die een petitie startten die binnen enkele dagen 85.000 handtekeningen heeft opgehaald. De Egyptische advocaat Mahmoud al-Semary klaagt de streamingdienst aan en wil dat Netflix in zijn land wordt geblokkeerd omdat ’de serie in tegenspraak is met islamitische en maatschappelijke waarden en principes, vooral de Egyptische’.