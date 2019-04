Franse rock 'n roller Dick Rivers overleden

Rivers wordt naast Johnny Hallyday en Eddy Mitchell gezien als een van de iconen die Frankrijk lieten kennismaken met rock-'n-rollmuziek. De Fransman stond bekend als een groot fan van Elvis Presley en heeft zich laten beïnvloeden door diens muziek en uiterlijk. De artiestennaam Dick Rivers komt van Deke Rivers, het personage dat werd gespeeld door Presley in de film Loving You.

Dick Rivers begon zijn carrière in 1961 als leadzanger van de band Les Chats Sauvages. Een jaar later begon hij met zijn solocarrière. Hij heeft in totaal meer dan 30 albums op zijn naam staan en scoorde onder meer hits met Baby John, Tu N’es Plus Là en Rien Que Toi.