Olcay en Ruud op liefdesvakantie naar Rome

„Happy Birthday sweet Ruud de Wild #thebestisyettocome”, schrijft Olcay terwijl ze poseren bij het Pantheon. Dinsdagavond genoten de twee tortelduifjes al van gin-tonics in het chique hotel J.K. Place.

Ruud en Olcay deden lange tijd geheimzinnig over hun relatie. Vorige maand moest de dj dan toch schoorvoetend toegeven: „We zijn bezig elkaar nog te leren kennen.” De presentatrice liet deze week aan RTL Boulevard weten: „„Ik ga hem er in ieder geval iedere minuut van de dag aan herinneren dat hij vijftig wordt. Hij is een lieve man, we kunnen leuk met elkaar kletsen. Ja, ik ben echt wel verliefd.”

