Ex-manager Britney Spears ontkent nepmails

Hij doet dit met een verklaring op sociale media: „Ik kan ondubbelzinnig stellen dat ik nooit e-mails schreef of toegang had tot haar e-mail. Haar team doet een wanhopige poging om de negatieve aandacht rondom hen naar mij te verplaatsen (opnieuw), maar het is een behoorlijk ineffectieve manier om de FreeBritney-beweging te overschaduwen.”

Volgens Lutfi zouden de e-mails, die volgens hem dus wel degelijk van Britney Spears zelf afkomen, niet alleen bepaalde mensen in ’haar kamp’ slecht afschilderen. „De e-mails in kwestie tonen bovendien een vrouw die in staat is haar eigen leven te leiden; een verhaal dat haar team duidelijk niet naar buiten wil hebben.”

Bekijk ook: Family Britney Spears met de dood bedreigd

De makers van een podcast over Britney startten afgelopen week de hashtag #FreeBritney, omdat zij uit ’betrouwbare bron’ hadden vernomen dat de zangeres tegen haar zin in was opgenomen in de kliniek. Volgens Britney circuleren er e-mails die zogenaamd door haar geschreven zijn, maar eigenlijk uit de koker van haar ex-manager komen. „Die nepmails zijn jaren geleden door Sam Lutfi opgesteld, ik heb ze niet geschreven. Hij deed alsof hij mij was en communiceerde met mijn team vanaf een nepadres.”

Lutfi, die in 2007 met de zangeres samenwerkte, suggereert dat Britney Spears gedwongen is om de video te maken waarin ze de nepmails aan de orde stelt, een suggestie die onder aanhangers van de hashtag #FreeBritney gretig gehoor vindt. Maar zij worden ook tegengesproken. Zo kan iemand niet begrijpen dat deze fans het woord van Lutfi boven dat van Britney stellen. „Zij heeft jullie gevraagd ermee te stoppen. Dus stop.”