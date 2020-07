Tegen welke prijs dumpt Meghan beste vriendin?

Ⓒ ANP/HH

Meghan stond onlangs voor een duivels dilemma: laat ze haar beste vriendin Jessica Mulroney vallen nadat zij werd beticht van racisme, of zet ze haar toch al kwetsbare imago op het spel? Het lijkt er nu op dat de keuze minder moeilijk was gedacht. Mulroney zou niet meer in Meghans adresboek voorkomen. Maar of dat nu zo slim was...