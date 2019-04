Merol ’krijgt al een overkill van zichzelf’

Ⓒ ANP Kippa

Zangeres Merol is in korte tijd met haar hits Kerst met de fam en Hou je bek en bef me een wereldartiest geworden in Nederland. In een interview met de VIVA vertelt Merol dat ze ervoor moet waken om een „mediameisje” te worden. „Je wilt geen overkill creëren. Ik krijg al overkill van mezelf: God, daar heb je die meid weer met haar grappige liedjes.”