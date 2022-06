Luca Borsato ontvangt ’haatcomments en doodsbedreigingen’

„Waar ik mij er zeker bewust van ben dat het hebben van een bekende naam een privilege kan zijn, heb ik de afgelopen jaren ervaren wat de gevolgen zijn wanneer het roer omslaat. Samenwerkingen omtrent mijn muziek kwamen stil te liggen en vielen uiteen”, deelt Luca. „Zowel haatcomments als doodsbedreigingen zijn mij vandaag de dag niet meer vreemd. En hoe graag ik mijzelf ook zou willen losbreken van iets waar ik los van sta, lijkt hier geen mogelijkheid toe.”

De zanger schrijft het bericht niet om ’medelijden of aandacht’, maar wil zich ’niet langer verschuilen’. Om die reden heeft hij besloten zijn muziek zelf uit te gaan brengen. „Zonder label, zonder managers, zonder foto- of videografen, zonder mediateam.”

Eigen verhaal

Volgens Luca gaat die beslissing tegen het advies in dat hij heeft gekregen, maar hij wil niet langer stilstaan. „Ik ben mijn eigen persoon, met mijn eigen verhaal en eigen geluid. Dat is waarmee ik naar buiten wil treden en waarom ik mij genoodzaakt voel om met dit statement te beginnen.”

De zanger zal voorlopig niets meer zeggen over de ’huidige situatie’ en gaat zich focussen op zijn muziek. „Ik weet niet hoe het allemaal uit zal gaan pakken, maar ik kan niet wachten om de nummers nu eindelijk met de wereld te kunnen delen.”

Marco Borsato

Half december werd er door een op dat moment 22-jarige vrouw aangifte gedaan van ’onzedelijke betastingen’ tegen Marco Borsato. De vrouw zei vanaf haar vijftiende te zijn misbruikt door de zanger.

Half januari volgden er via het onlineprogramma Boos van BnnVara meer beschuldigingen aan het adres van Marco Borsato. Hij zou in zijn functie als coach bij The Voice of Holland en The Voice Kids verscheidene kandidates en medewerkers hebben betast.

VIDEO: Verslaggever Jordi Versteegden vertelt wat de gevolgen van de beslissing van Luca Borsato kunnen zijn.