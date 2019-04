Nieuwe biografie van prinses Benedikte

Ter gelegenheid van de verjaardag verschijnt ook de biografie Benedikte. Een koninklijke prinses. Het is het eerste boek waaraan ze zelf heeft meegewerkt. Aan bod komen zowel haar werk in Denemarken, waar ze nog vaak optreedt als stand-in voor het staatshoofd wanneer Margrethe en haar zoons het land uit zijn, als haar leven in het Duitse Berleburg.

Benedikte trouwde in 1968 met prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, die ze twee jaar eerder had leren kennen op de bruiloft van prinses Beatrix en Claus von Amsberg. Ze gaf daarna haar werkzaamheden in Denemarken niet op maar combineerde die met het verblijf op Slot Berleburg.

In het boek komen de drie kinderen prins Gustav, prinses Alexandra en prinses Nathalie aan het woord, alsmede haar zussen de koninginnen Margrethe en Anne-Marie. Die laatste twee spreken vooral over de gezamenlijke jeugd. „Benedikte zegt vaak dat mijn haar niet goed zit en dan heeft ze meestal gelijk”, grapt Margrethe. „Haar haar zit altijd goed.”