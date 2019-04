Jordyn Woods voelde zich gepest na affaire

„Mijn kleine zusje werd gepest op school en ik wilde haar laten zien dat ik door de wereld werd gepest”, zei de 21-jarige Jordyn tijdens een panelgesprek in Nigeria. „Ik snapte voor het eerst hoe het is om een zwarte vrouw te zijn. Hoe we in een rechtvaardige gemeenschap zo respectloos behandeld kunnen worden. Niemand kan dat echt begrijpen totdat ze het zelf hebben meegemaakt.”

Het was de tweede keer dat het model zich uitliet over de kwestie. Begin vorige maand ontkende Jordyn dat ze met Tristan tussen de lakens was gekropen, wel zei ze dat de basketballer haar had gekust. Khloé zei in reactie hierop dat het model loog. „Jij bent de reden dat mijn familie uit elkaar is”, twitterde de realityster. Later nuanceerde ze dit en schreef ze dat enkel Tristan verantwoordelijk is voor de breuk.

Nadat Tristans verhouding aan het licht kwam, werd Jordyn uit het huis van Kylie gezet en de vriendschap verbroken. Inmiddels zou er weer sporadisch contact zijn, maar ze hebben het nog niet bijgelegd. Khloé, die met Tristan een 1-jarig dochtertje heeft, maakte gelijk een einde aan haar relatie met de basketballer. Tristan had haar namelijk al eerder bedrogen.