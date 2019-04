Bebe Rexha zingt met finalisten The Voice Kids

Bebe Rexha Ⓒ Hollandse hoogte

De Amerikaanse zangeres Bebe Rexha zingt vrijdag tijdens de finale van The Voice Kids met de vier finalisten Sezina, Ralph, Robin en Silver. Bebe Rexha, die zaterdag ook op 538 Koningsdag in Breda optreedt, zingt daarnaast haar nieuwe single Last Hurrah.