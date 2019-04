Tweede seizoen voor dramaserie Papadag

Ruben van der Meer Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

De AVROTROS-dramaserie Papadag krijgt een tweede seizoen. De opnames van de tweede reeks zijn in volle gang, maakte de omroep woensdag bekend. De nieuwe serie is naar verwachting in het voorjaar van 2020 te zien op NPO 1.