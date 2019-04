Patricia Paay ’verschrikkelijk blij’ met uitspraak rechter

Osuro kon volgens de rechter onvoldoende aantonen dat het geld niet als gift aan Paay was bedoeld. Voor de zangeres en haar juridische team voelt de uitspraak als een overwinning. „Om het eenvoudig te zeggen: de vloer is met ze aangeveegd”, aldus de woordvoerder.

Paay ontving vanaf 2015 verschillende bedragen van Osuro, het bedrijf dat werd opgericht door goede vriend Rob Rijsbergen. Het bedrijf financierde bijvoorbeeld haar rechtszaak tegen GeenStijl, dat een berucht plasseksfilmpje publiceerde. Bovendien liet zij zich betalen om als BN’er aan de zijde van haar vriend te verschijnen op glamourfeestjes.

Waar de zangeres zei dat ze het geld had gekregen of ervoor had gewerkt, stelde de nieuwe leiding van Osuro dat het ging om leningen. Osuro krijgt nog wel de kans om aan te tonen dat een bedrag van 10.000 euro dat Paay ontving een lening was en niet een gift. Volgens Osuro leende het bedrijf Paay in 2015 10.000 euro en zou dat blijken uit de omschrijving bij de overboeking. Paay ontkent dat het een lening betrof en stelt dat de toenmalige bestuurder van het bedrijf en vriend van de tv-persoonlijkheid haar financieel hielp.

Osuro heeft tot 8 mei om te laten weten hoe het de lening wil aantonen. De rechtbank beslist daarna over de verdere procedure.