Miljuschka Witzenhausen op dieet na commentaar op onderkin

Miljuschka Witzenhausen Ⓒ ANP Kippa

Foodie Miljuschka Witzenhausen moet van zichzelf haar liefde voor eten de komende maanden wat minder letterlijk nemen. De tv-kok en presentatrice gaat namelijk op dieet nadat meerdere mensen opmerkingen maakten over haar lijn, schrijft ze in haar wekelijkse column in Flair.