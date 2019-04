Zo reageert Soundos op einde show Jensen

Eerder woensdag werd bekend dat RTL stopt met de talkshow Jensen. Soundos en Jensen botsten eerder dit jaar hard nadat Soundos in niet mis te verstane woorden had laten blijken dat ze nooit in zijn show plaats wilde nemen. Ze was uitgenodigd door zijn redactie om te praten over haar theatertournee en over hoe het is om in deze tijd cabaretier te zijn. „Nooit van mijn leven dat ik daar ga zitten. Ik laat nog liever mijn teennagels eruit trekken zonder verdoving”, liet ze haar management weten, waarna ze haar reactie op Instagram postte.

Kort daarna maakte Jensen Soundos op zijn beurt belachelijk in zijn uitzending. Hij toonde beelden van een van haar optredens in De Wereld Draait Door. „Soundos, schoonheid, na het zien van jouw act weten we hier allemaal hoe het voelt als je teennagels eruit getrokken worden. Echt waar”, zei Jensen.

