Thomas Acda moet voorstellingen verzetten door hersenschudding

Door de lichte hersenschudding die hij kreeg, moest hij twee van zijn voorstellingen voor deze week afzeggen. De shows in Zoetermeer en Assen worden verplaatst naar respectievelijk vrijdag 11 oktober en donderdag 31 oktober. De voorstellingen van donderdagavond in IJsselstein en vrijdagavond in Heerhugowaard hoopt hij wel te doen. „Ik doe mijn best”, reageert hij desgevraagd op Twitter.

Acda was aan het trainen voor de Tour du ALS 2019, waarbij de Mont Ventoux wordt beklommen. „Op een verrassend plat stukje over het stuur gelanceerd. Dat je vliegt en denkt: ‘oké, let’s get it over with,… waar is de grond? Geef me de grond, dan kan ik opstaan.....’ En toen kwam de grond.”