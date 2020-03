Johan Derksen na uitnodiging Ladies Night: ’Er kijkt geen hond naar’

Hij voegt daar aan toe: „Dat is alleen goed voor Ladies Night, want er kijkt geen hond naar hun programma.” Hoewel hij verder geen problemen heeft met de dames, windt Johan er geen doekjes om. „Ik vind die vrouwen helemaal niet ongezellig, maar waarom zouden we met ze zitten? Zij mogen zeggen wat ze willen en wij ook! Ik zou ze niet willen typeren als dom oren”, vertelt hij zoetjes. „Hoe dan?”, vraagt Wilfed vervolgens, waarop Johan antwoordt: „Kutwijven!”

Merel en Olcay smeedden de eerste plannen voor een uitzending met Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee eerder in de radio-uitzending van Veronica Inside. In deze uitzending willen ze het Veronica Inside-trio aanspreken op vrouwonvriendelijke uitspraken.

Woensdagavond vertelde stylist Manon Meijers, de vriendin van Guus Meeuwis, hoe gekwetst ze zich voelde nadat René haar ’de omgebouwde broer van Guus’ had genoemd.

Manon: „Inmiddels heb ik er afstand van genomen en ben ik er oké mee. Maar ik was er echt ziek van. Ik had op die foto waar ze het over hadden hakken aan en ik heb er echt even moeite mee gehad om weer hakken aan te doen.” Olcay nam het voor haar op en vindt dat de maatschappij moet stoppen met bodyshaming. Olcay: „Wat ik extreem pijnlijk vind is dat mannen altijd vrouwen beoordelen op hun uiterlijk, maar we hebben het er nooit over hoe een man eruitziet. Ik vind dat zo raar. Ik vind dat een vrouw veel meer aan een ideaalbeeld moet voldoen dan een man.”

Excuses

Olcay noemde het VI-trio in de uitzending van Ladies Night „drie fucking irritante, lelijke leeghoofden, eikels gewoon.” Volgens Olcay moeten ze zich kapotschamen voor hun uitspraken over Manon. „Ik neem geen woord terug, ik bied ook niet mijn excuses aan”, zei Olcay donderdag in de radio-uitzending van Wilfred Genee. „Ik vloog uit de bocht, maar ik ga dat niet allemaal goedpraten. Vrijdag mogen jullie me terugpakken in jullie eigen uitzending.”

Wilfred zou graag naar Ladies Night komen, maar heeft volgende week woensdag verplichtingen op Veronica tijdens de tv-uitzendingen rond de Champions League-wedstrijden.