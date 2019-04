Lieke waarschuwt voor nepadvertenties

„Ik word de hele dag door gewaarschuwd vanwege allerlei advertenties die Facebook over gaan (dankjewel daarvoor!)”, begint Lieke een bericht op Instagram met een voorbeeld van de betreffende advertenties. „Er staat een onzin verhaal over pillen waar ik van afgevallen zou zijn, dit is enorme onzin. Trap er niet in en maak ajb melding van oplichterij. Ik sport en probeer gezond te eten, helaas is er voor mij ook geen wondermiddel om slank te blijven.”

Eerder werden onder anderen Ruud Feltkamp, Humberto Tan, Twan Huys en John en Johnny de Mol slachtoffer van soortgelijke nepadvertenties. Ruud Feltkamp stapte eerder deze maand zelfs naar de politie om aangifte te doen.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.