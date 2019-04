’Vermanend vingertje maakt mij opstandig’

Willy Linthout en Urbanus Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

Een filmheld was hij al, dankzij successen als Hector (1987) en Coco Flanel (1990). Een stripheld ook, nu al een half leven lang. Maar de held zijn in een geanimeerde bioscoopfilm? Dat is iets nieuws voor de Vlaamse komiek Urbain Servranckx, wiens alter ego vanaf volgende week herrie schopt in Urbanus de Vuilnisheld. „Een opstandig jongetje met een baard. Gelijk ikzelf.”