Spice Girls repeteren 'gewoon' voor reünietoer

De afgelopen weken rommelde het volgens verschillende Britse media binnen de Spice Girls nadat Mel B op televisie had onthuld dat ze in het verleden het bed had gedeeld met Geri Horner. Na haar onthulling werd gefluisterd dat Geri kwaad was en dat de geplande reünietour in gevaar was. Geri ontkende in ieder geval in alle stelligheid dat er ooit iets tussen de twee is gebeurd.

In een video die Emma Bunton woensdag online plaatste is te zien dat de Spice Girls zich gewoon voorbereiden op hun comeback. De groep staat dit jaar voor het eerst sinds 2012 weer op het podium. Alleen Victoria Beckham doet niet mee.

