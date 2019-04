Stemproblemen Sam Smith nog niet voorbij

Sam stopte vorige week na nog geen uur een concert in Kaapstad in Zuid-Afrika vanwege zijn stem. Twee andere geplande shows gingen daarna niet door. Omdat het nog niet beter gaat met Sam moet hij nu ook optredens rondom de Formule 1-race in Azerbeidzjan dit weekeinde en tijdens de Billboard Music Awards volgende week in Las Vegas afzeggen.

„We willen onze excuses aanbieden aan degenen die teleurgesteld zijn, maar onze focus ligt nu op het herstel en de gezondheid van Sam”, staat in het statement.