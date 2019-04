Robert ten Brink tekent nieuw RTL-contract

Nieuwbakken RTL-directeur Peter van der Vorst was voor de gelegenheid speciaal naar het Amsterdamse café van ’Dr. Love’ gekomen. Daar zette de 63-jarige Robert zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis.

De houdbaarheidsdatum van Robert is nog lang niet verstreken, vindt Peter van der Vorst. Dat de presentator al over de 60 is, is voor hem helemaal ’geen issue’. „Robert is echt zo’n enorme vakman”, zegt hij. „Er kijken nog heel veel mensen nog heel graag naar al zijn programma’s. Er is geen enkele reden om dan te zeggen: als je over de 60 bent is het klaar. Integendeel, wat mij betreft blijft hij tot zijn 80e als hij zo doorgaat.”

Robert gaat er vanuit dat hij bij RTL zijn carrière afsluit. „Dat weet ik wel zeker. Waar ik nu zit, heb ik een soort aparte plek verworven met mijn programma’s die ik doe.”

Robert blijft het gezicht van All You Need Is Love en Love Is In The Air. Daarnaast komt hij binnenkort terug met Bankgiro Miljonairs (voorheen Weekend Miljonairs) en een nieuw programma: Schat, je kent me toch?. Hierin gaan acht koppels de uitdaging met elkaar aan om te bewijzen dat zij elkaar het beste kennen.