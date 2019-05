Filmrecensie: ’l’Homme fidèle’ ✭✭✭✩

In l’Homme fidèle vertrekt hij zonder veel misbaar en laat het verleden achter zich. Tot hij een jaar of tien jaar later – op de begrafenis van de onverwacht overleden Paul – ontdekt dat oude liefde niet roest.

Abel (Louis Garrel) weet langzaam weer een plaatsje te veroveren in het bestaan van Marianne (een mooi raadselachtige Laetitia Casta) en haar zoon Joseph. Die laatste doet hem fluisterend een schokkende bekentenis: zijn moeder zit volgens hem achter zijn vaders dood en zou hem hebben vergiftigd. Maar of dat waar is? Een andere complicatie is dat Eve (Lily-Rose Depp), het jongere zusje van Paul, nooit over haar kinderlijke adoratie voor Abel is heengegroeid. Nu zij een stralende jonge vrouw is, wil zij hem hebben ook!

l’Homme Fidele werd geschreven door hoofdrolspeler Louis Garrel, samen met de gerenommeerde scenarist Jean-Claude Carrière. Zelf neemt hij ook voor de tweede keer de regie ter hand van een niemendalletje dat prettig wegkijkt. Vooral ook omdat de nadruk niet ligt op dood en verlies. Deze Franse film gaat namelijk veel meer over moeilijke keuzes en amoureuze obsessies. En over waar die toe kunnen leiden.