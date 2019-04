Maestro dit najaar terug op televisie

De opnames voor het vijfde seizoen vinden plaats in de Grote Zaal van de Philharmonie in Haarlem. Frits Sissing is opnieuw de presentator van dienst.

Het vierde seizoen van de dirigeerwedstrijd werd eind 2017 gewonnen door actrice Maartje van de Wetering. Eerdere winnaars waren cabaretière Lenette van Dongen, gitarist Spike en zangeres Leona Philippo.