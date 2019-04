Bodyguard: ‘Ik ga het ware privéleven van Michael Jackson onthullen’

„De tijd is gekomen om een vriend te verdedigen”, begint Fiddes zijn verhaal op Instagram. „Michael Jackson; die altijd zo geweldig tegen mijn familie en zijn personeel was. Ik heb gewacht en naar het circus van de afgelopen jaren gekeken. Mensen vergeten dat deze man de bekendste man ter wereld was én is. En ook: het grootste doelwit ter wereld. Hij wilde dat zijn leven een mysterie bleef, want hij begreep wat de mediawaarde daarvan was. Helaas heeft die houding zich tegen hem gekeerd, nu hij overleden is.”

Bekijk ook: Familie Michael Jackson reageert met eigen documentaire

Fiddes was jarenlang de bodyguard van Michael en woonde in die tijd ook bij de zanger. Hoewel hij steevast geweigerd heeft om mee te werken aan interviews, wil hij nu ter verdediging van de overleden wereldster zijn kant van het verhaal vertellen, al dan niet samen met een ander voormalig bodyguard: Bill Whitfield. „Van jongs af aan werd hij omringd met bodyguard. Als iemand bij hem wilde komen, moest die persoon langs ons. Wij hielden zijn privéleven een geheim, want hij wilde dat ‘zijn leven de grootste show op aarde’ was. Dat liep mis, want hij is er niet meer om zichzelf te verdedigen. Mike, we verdedigden je tijdens je leven, en in de dood verdedigen we je nalatenschap, je familie en vooral je kinderen”, aldus Matt.

De voormalig bodyguard schrijft ook zijn kanaal in de gaten te houden en sluit zijn verhaal af met: „Je wil het misschien niet horen, maar hier komt de waarheid van twee mannen die hem goed kenden, die aan andere kanten van de wereld wonen, met heel verschillende levens en periodes samen met Michael. Feiten liegen niet, mensen wel.”

Onderzoek

Eerder schreef the Washington Post dat Michael’s kinderen, Prince (22), Paris (21) en de 17-jarige Bigi, die lang door het leven ging als Blanket, experts hebben ingehuurd om onderzoek te doen naar Wade Robson en James Safechuck. In de documentaire beschuldigen beide mannen Michael van seksueel misbruik.

Volgens een anonieme bron bereiden de drie Jackson-kinderen een rechtszaak voor waarin ze de twee mannen beschuldigen van fraude, valse verklaringen en het toebrengen van emotionele schade. De drie erfgenamen van de King of Pop zouden niet uit zijn op geld, maar op een verontschuldiging van Robson en Safechuck.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.