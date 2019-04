Xelly deelt eerste foto baby

„Jij bent het mooiste dat ons ooit is overkomen”, schrijft Xelly bij de foto. „Yono Kasper Muller Cabau, wij zullen er altijd voor je zijn! Jij bent ons alles!"

Xelly maakte in oktober bekend zwanger te zijn. Begin dit jaar verklapte ze dat ze in verwachting was van een zoontje. „Het klinkt heel erg cliché, maar het is echt onbelangrijk om te weten wat het wordt. Maar op het moment dat je gerust wordt gesteld en het zit allemaal goed, dan is het natuurlijk wel leuk om te weten”, aldus Xelly.

Ongeveer een jaar geleden is de visagiste in Italië ten huwelijk gevraagd door haar vriend Beer Muller.