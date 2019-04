Dallas-acteur Ken Kercheval (83) overleden

Kercheval speelde tussen 1978 en 1991 veertien seizoenen lang in de populaire CBS-soap Dallas. Zijn personage Cliff Barnes was de eeuwige rivaal van J.R. Ewing, gespeeld door Larry Hagman. Kercheval en Hagman waren de enige acteurs die in alle seizoenen van Dallas te zien waren. Ook maakte Kercheval zijn opwachting in de reünies van 1996 en 2004 en de revival die liep tussen 2012 en 2014.

Naast Dallas had Kercheval rollen in films als Pretty Poison, Rabbit Run, Netwerk en F.I.S.T. Ook verscheen hij in verschillende andere series zoals The Love Boat, Murder, Starsky & Hutch, CHiPS en ER.

De doodsoorzaak van Kercheval is niet bekend. Hij stond te boek als een zware roker. In 1994 werd een deel van zijn long verwijderd nadat bij hem longkanker werd geconstateerd.

De cast van Dallas in 1983. V.l.n.r. voorste rij: Priscilla Presley, Victoria Principal en Ken Kercheval. Achterste rij: Howard Keel, Barbara Bel Geddes, Larry Hagman, Linda Grey, Susan Howard en Steve Kanaly. Ⓒ Hollandse Hoogte