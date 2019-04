Elizabeth Olsen smeert placenta op gezicht

De actrice, bekend als Scarlet Witch in de Avengers-reeks, krijgt haar schoonheidstips van haar oudere zussen, Mary-Kate en Ashley. Toen ze haar rol accepteerde in de tv-serie Sorry For Your Loss besloot ze ook dat haar personage geen make-up zou dragen. Om die reden heeft Olsen nu dan ook een lichte obsessie met het verzorgen van haar huid.

Ze zal het het komende jaar in ieder geval nodig hebben, want niet alleen kwam Avengers: Endgame laatst in de bioscoop, ook haar Marvel-personage krijgt een eigen televisieserie.