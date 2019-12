Piet Paulusma naar Omroep MAX

Het was al bekend dat Piet in gesprek was met de omroep. Vlak nadat begin februari bekend werd dat Piet aan het eind van dit jaar moet vertrekken bij SBS6, zei Slagter dat hij de weerman graag naar MAX zou halen. Later gaf de omroepbaas aan dat Piet te duur zou zijn – iets wat Piet op zijn beurt uit de media moest vernemen. Dit zorgde voor een vreemde situatie tussen de mannen. Piet deed het kort daarna af als ’een storm in een glas water’.

Bekijk ook: Jan Slagter vindt Piet Paulusma te duur voor Max

Piets weerbericht is in het nieuwe jaar vanaf 2 januari om 18:00 uur te zien bij NPO 1. De weerman is 30 december voor het laatst te zien met zijn weerbericht bij SBS 6.

Bekijk ook: Piet Paulusma vertrekt na 23 jaar bij SBS6