Cast Empire vraagt om terugkeer Jussie Smollett

Smolletts personage Jamal werd in februari uit het restant van het vijfde seizoen geschreven. Dat was voordat alle zestien aanklachten tegen hem werden ingetrokken. Smollett werd verdacht van het doen van een valse aangifte van mishandeling.

„Samen, als een verenigd front, staan we achter Jussie Smolllet en vragen jullie om onze collega, broer en vriend terug te brengen in het zesde seizoen van Empire”, zo begint de brief. Volgens Deadline is het bericht op 19 april verstuurd naar onder anderen de bedenkers en producenten van Empire en de studio’s FOX Entertainment, Disney TV Studios en ABC Entertainment.

Gesprekken

„We moeten nu meer dan ooit naast elkaar staan als familie. Een familie is er voor je in goede en slechte tijden”, aldus de cast, die vindt dat Smollett door moet kunnen met zijn leven. „We zijn ervan overtuigd dat ook de fans ’Jamal’ weer enthousiast in de Empire-familie zullen verwelkomen.”

Empire-schrijver Lee Daniels reageerde woensdag in Good Day New York kort op het bericht. Volgens hem zijn er achter de schermen gesprekken gaande over een eventuele terugkeer van Smollett. FOX en Disney wilden tegenover Deadline niet reageren op de brief.