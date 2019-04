Zoon John Stamos zes weken te vroeg geboren

„Hij was heel erg klein en fragiel. Elke keer dat hij in slaap viel dacht ik: ’Word alsjeblieft weer wakker’. We checkten continu of hij wel ademde”, vertelt Stamos.

Hij en zijn vrouw Caitlin trouwden twee maanden voordat hun zoontje werd geboren. Maar Stamos heeft lang gewacht om vader te worden. „Ik moest gewoon de juiste persoon ontmoeten, en mijn leven op orde krijgen. Het was mijn lot om vader te worden, denk ik.”

Billy kwam vorig jaar april ter wereld.