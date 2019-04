’Huwelijk ADELE al veel langer op de klippen...’

Adele werd in 2016, toen alles nog koek en ei leek, gespot toen zij samen met Simon en zoon Angelo door Amsterdam fietste. Ⓒ Ferry de Kok

Meer en meer groeiden ze uit elkaar. Niet alleen geestelijk, maar met híj in Engeland en zíj in Amerika ook lichamelijk. Wereldster ADELE (30) en haar echtgenoot SIMON KONECKI (45) bewaken hun privéleven als de beroemde raven de Tower of London. Alleen daardoor kon het dat de scheuren in hun eerst zo hechte band niet eerder zichtbaar werden...