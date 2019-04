Selena Gomez gelooft in therapie

De zangeres en actrice vertelt dat ze zich steeds minder zorgen maakt over haar reputatie, ook om zichzelf in bescherming te nemen. De laatste jaren waren niet makkelijk voor Gomez door haar relatie met popster Justin Bieber, een niertransplantatie en een opname in een kliniek na een zenuwinzinking. Gomez is erg open over het beschermen van je eigen mentale gezondheid, en daarom neemt ze ook afstand van sociale media. „Ik kwam erachter dat ik me depressief voelde als ik naar al die mooie en geweldige mensen keek. Pauzes nemen is erg belangrijk. Je moet snappen dat bijna alles wat je ziet nep is.”

Onlangs stapte Gomez voor het eerst in lange tijd weer het podium op tijdens een verrassingsoptreden op Coachella. Daarbij onthulde ze dat haar nieuwe album zal worden uitgebracht aan het einde van dit jaar.