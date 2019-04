Madonna likt aan voet Maluma in nieuwe videoclip

De videoclip is woensdagavond gelanceerd in een MTV-special, Madonna Live & Exclusive. Hierin vertelt Madonna ook uitgebreid over de achtergrond van haar album Madame X, dat op 14 juni uit zal komen.

Bekijk ook: Nieuwe plaat Madonna ziet in juni levenslicht

Madonna, die tegenwoordig in Portugal woont, heeft daar ook gewerkt aan haar nieuwe plaat. Dit is volgens de zangeres ook terug te horen op Madame X. „Lissabon is de plek waar mijn album werd geboren.”

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.