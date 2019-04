Michael Madsen mogelijk de cel in

Madsen, vooral bekend om zijn werk in de films van Quentin Tarantino, raakte afgelopen maart een paal met zijn auto. Zijn bloedalcoholgehalte was daarbij 0.10, waar de limiet 0.08 is. De kans is klein, maar voor Madsen kan dat een gevangenisstraf betekenen van 4 tot 364 dagen.

In 2012 werd Madsen ook gearresteerd voor rijden onder invloed. Destijds ging hij naar een afkickkliniek voor een periode van 30 dagen, maar dat blijkt geen resultaat te hebben gehad.

